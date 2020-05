Nie ma na razie na niego mocnych i każdy może to interpretować jak chce – mówi Robert Mazurek o Jarosławie Kaczyńskim. Dziennikarz RMF FM był gościem programu „Hejt Park”, gdzie podzielił się opinią na temat pozycji prezesa PiS.

Pozycja Jarosława Kaczyńskiego, jako lidera obozu Zjednoczonej Prawicy wydaje się obecnie niepodważalna. Wątek ten poruszył w programie „Hejt Park” dziennikarz RMF FM Robert Mazurek.

Zaczęło się od pytania jednego z widzów. W pierwszej chwili Mazurek żartobliwie uchylił się od odpowiedzi, ale ostatecznie podzielił się opinią na ten temat. – Jarosław Kaczyński wygląda na razie na faceta, który rozdaje karty. W związku z tym, skoro on rozdaje karty, inni grają w tę grę, w którą on każe grać i nie widać nikogo innego, kto by powiedział: Dobra dziadku, idź do swojego Sulejówka, my będzie teraz tutaj się bawili – powiedział dziennikarz.

Mazurek zwrócił uwagę, że Kaczyński jest człowiekiem budzącym skrajne emocje. Dla sympatyków jest z pewnością mężem stanu i sprawnym politykiem, a dla przeciwników człowiekiem o zapędach dyktatorskich. Niemniej jednak trudno w tej chwili wskazać człowieka, który miałby szanse zamienić go na stanowisku szefa PiS.

– Nie ma na razie na niego mocnych i każdy może to interpretować jak chce. Albo to jest nasze wielkie szczęście, że ktoś taki mądry nami rządzi, albo to nasz dramat, że taki gnom jest naszym dyktatorem – powiedział Mazurek. – Państwo sami sobie wybiorą. Ale Kaczyński przerasta resztę o głowę, co ja poradzę – dodał.

Źródło: YouTube/ Kanał Sportowy