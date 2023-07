Dramat w ekipie programu „Rolnik Szuka Żony”. Nie żyje Zbigniew Woźnicki, który tworzył produkcję popularnego formatu Telewizji Polskiej.

Informacja o śmierci Zbigniewa Woźnickiego, który był członkiem ekipy filmowej odpowiedzialnej za produkcję programu „Rolnik Szuka Żony”, została opublikowana na profilu społecznościowym programu w serwisie Facebook.

– Zbyszku, Zbynku… Będziemy za Tobą bardzo tęsknić – czytamy we wstępie wpisu opublikowanego na profilu społecznościowym. – Przez te wszystkie lata wniosłeś wiele radości i uśmiechu do naszej ekipy. Twoja chęć do pracy i pomocy zawsze będzie w naszej pamięci – napisano w dalszej części.

– Twoja olbrzymia wiedza na temat historii, jaką się z nami dzieliłeś bardzo nam imponowała, a hasło „O Święta Tereso” dalej brzmi w naszych głowach i sercach i będzie przyświecać pamięci o Tobie. Już wszyscy dobrze wiemy, że „zupa to musi być zupa, a nie jakiś krem.” – piszą koledzy Zbigniewa Woźnickiego.

– Żegnamy Cię pogrążeni w wielkim smutku. Pozostaniesz w naszych sercach na zawsze – napisano na końcu krótkiego oświadczenia, pod którym umieszczono podpis „EKIPA ROLNIKA”. Przyczyny śmierci mężczyzny nie podano.

Przeczytaj również: