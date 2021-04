W ostatnich dniach pojawiło się wiele doniesień o tym, że Rosja gromadzi wojska przy granicy z Ukrainą. Komisja Europejska wzywa władze rosyjskie do powstrzymania się od wszelkich kroków, które mogłyby prowadzić do dalszych napięć w regionie.

Komisja Europejska wyraziła zaniepokojenie sytuacją na wschodzie Ukrainy. Od pewnego czasu pojawiają się niepokojące doniesienia o tym, że Rosja gromadzi wojska przy granicy z Ukrainą. Jak poinformowano, temat pojawi się podczas najbliższych rozmów ministrów spraw zagranicznych UE.

Rzecznik KE Peter Stano poinformował podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, że działania w UE zmierzają do uniknięcia eskalacji pomiędzy Rosją, a Ukrainą.

Czytaj także: Będzie luzowanie obostrzeń. Wyciekły szczegóły!

„UE, państwa członkowskie, instytucje unijne śledzą (rozwój wydarzeń – red.) bardzo dokładnie i są poważnie zaniepokojone pogarszającą się sytuacją bezpieczeństwa na wschodzie Ukrainy i ruchami rosyjskich wojsk w pobliżu granicy z Ukrainą, także na nielegalnie anektowanym Krymie” – podkreślił rzecznik KE.

Rosja gromadzi wojska, KE apeluje

„Podkreślamy, że pełne wdrożenie porozumień mińskich to jedyna droga i gwarancja politycznego i pokojowego rozwiązania konfliktu na wschodzie Ukrainy. Jesteśmy zadowoleni z wysiłków i ważnych kroków, jakie podejmuje prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w tym zakresie” – kontynuował.

„Wzywamy władze rosyjskie do powstrzymania się od wszelkich kroków, które mogłyby prowadzić do dalszych napięć, oraz do przyspieszenia wysiłków na rzecz wdrożenia porozumień mińskich” – dodał Stano.

Czytaj także: Sławomir Nowak wyjdzie z aresztu? Jest decyzja sądu!

W ostatnich dniach w Donbasie nastąpiła eskalacja konfliktu. Pomimo zawieszenia broni, dochodzi od regularnej wymiany ognia pomiędzy wojskami ukraińskimi, a separatystami. Tymczasem Rosja gromadzi wojska przy granicy z Ukrainą.

Źr. Polsat News