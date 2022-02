Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie zareagowała na decyzję Władimira Putina o uznaniu niepodległości dwóch separatystycznych republik na wschodzie Ukrainy. „Wzywamy Rosję do natychmiastowego odwołania tej decyzji” – czytamy.

Władimir Putin uznał w poniedziałek niepodległość Donieckiej oraz Ługańskiej Republiki Ludowej. Rosyjski przywódca polecił następnie swojemu wojsku zapewnienie tam pokoju. We wtorek od rana w sieci ukazują się nagrania świadczące o tym, że rosyjskie wojska dotarły już do Doniecka.

Na decyzję Putina zareagowała już Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, której przewodniczy obecnie Polska. Oświadczenie w sprawie podpisali Zbigniew Rau, szef polskiego MSZ, który sprawuje funkcję przewodniczącego OBWE, sekretarz generalna Helga Schmid, przewodnicząca Zgromadzenia Parlamentarnego Margarete Cederfelt oraz sekretarz generalny Robert Montello.

W oświadczeniu podkreślono, że uznanie niepodległość separatystycznych republik na wschodzie Ukrainy to złamanie prawa międzynarodowego i zasad OBWE, a także złamanie porozumień mińskich. „Jak wszystkie państwa członkowskie OBWE Rosja zobowiązała się do szanowania suwerenności i integralności terytorialnej innych. Wzywamy Rosję do natychmiastowego odwołania tej decyzji” – czytamy.

OBWE stwierdziła, że uznanie niepodległości obwodów donieckiego i ługańskiego „tylko podsyci dalsze napięcia i oddzieli żyjących tam ludzi od reszty ich kraju, Ukrainy”.

Żr.: Polsat News