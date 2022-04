🇺🇦 Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.04 орієнтовно склали / 🇬🇧 The total combat losses of the enemy from 24.02 to 16.04 were approximately

Докладніше: https://t.co/daRnYTTCHs pic.twitter.com/mQT2Lxh4Mg