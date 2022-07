Rosjanie nie ustają w atakach na ukraińskie miasta. Tym razem rakiety spadły na Winnicę położoną w centralnej części kraju.

W ataku przeprowadzonym przez rosyjskie wojsko zginęły co najmniej dwie osoby, w tym małe dziecko. – Rosjanie ostrzelali miasto Winnica. W wyniku ataku rakietowego zginęły co najmniej dwie osoby, w tym małe dziecko. Wiadomo też o 6 rannych – podaje Biełsat, który publikuje też nagranie.

❗️Rosjanie ostrzelali miasto #Winnica . W wyniku ataku rakietowego zginęły co najmniej dwie osoby, w tym małe dziecko. Wiadomo też o 6 rannych – informuje Narodowa Policja Ukrainy 🎥Pravda_Gerashchenko / tg pic.twitter.com/cl0GvM9vnI

Obecnie w Winnicy pracuje 90 strażaków. Atak nastąpił o godzinie 10.50. Uderzono w parking w pobliżu dziewięciopiętrowego budynku.

Wideo z ataku na miasto Winnica w sieci zamieścił również prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.

President @ZelenskyyUa published a video of the #Russian airstrike on #Vinnytsia. pic.twitter.com/gPUnNvwv4i