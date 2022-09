Nowe wieści na temat ukraińskiej kontrofensywy. Okazuje się, że wojska naszych wschodnich sąsiadów nadal wypierają Rosjan z okupowanych przez nich terenów.

W mediach dominujący jest temat dotyczący mobilizacji na terenie Federacji Rosyjskiej, tymczasem Ukraińcy cały czas prowadzą działania kontrofensywne i odbijają kolejne miejscowości z rąk okupanta. Jakby tego było mało, w obwodzie donieckim, nieopodal jednej z miejscowości, Ukraińcy mogą całkowicie odciąć jeden z rosyjskich garnizonów.

Mowa o mieście Łyman, które znajduje się w obwodzie donieckim. Ukraińskie wojska zajęły już wioski Ridkodub i Nowe. Przy okazji mocno „weszły” w rosyjskie zaplecze. W efekcie doszło do sytuacji, w której przełamano główne linie obronne putinowskich wojsk. – Celem jest dotarcie do miasta Swatowo – napisał dziennikarz Michał Nowak.

Nowak przyznaje, że jeżeli Ukraińcom uda się zrealizować wspomniany cel, wówczas rosyjski garnizon stacjonujący w okupowaniu Łymaniu, „zostanie odcięty”.

