Rosjanie użyli na terenie zakładów Azowstal zakazanej broni. Nie jest do końca jasne, czy chodzi o broń fosforową, czy termitową, ale ujawnione nagranie robi upiorne wrażenie. Biuro prokuratora generalnego Ukrainy informuje o wszczęciu dochodzenia w sprawie tego ataku.

Pierwsze doniesienia sugerowały, że Rosjanie użyli zakazanej broni fosforowej. Strona ukraińska wskazuje jednak, że najprawdopodobniej chodzi o inny rodzaj broni – takżę zakazanej.

„Według informacji open source najeźdźcy zastosowali amunicję zapalającą z pociskami termitowymi, która jest zakazana przez normy międzynarodowego prawa humanitarnego” – informuje ukraińska prokuratura w specjalnym komunikacie.

W komunikacie zaznaczono, że temperatura spalania takich pocisków to ok. 3000 stopni Celsjusza. Niszczą one siłę żywą i sprzęt poprzez tworzenie masowych ognisk pożarów.

Media społecznościowe obiegło szokujące nagranie ukazujące moment ataku. Robi ono piorunujące wrażenie.

Źr. Interia; twitter