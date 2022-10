Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik w Programie Pierwszym Polskiego Radia ostrzegł przed możliwością sabotażu gazociągu Baltic Pipe. Wskazał również, że to Rosjanie przeprowadzili sabotaż gazociągów Nord Stream 1 i 2.

Wąsik przypomniał, że obowiązuje drugi stopień alarmowy BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami kraju. Według niego, Rosjanie mogą szykować kolejne ataki na infrastrukturę krytyczną.

„Widzimy, że atak na Nord Stream 1 czy Nord Stream 2, to może być taką przygrywką do tego, żeby zaatakować Baltic Pipe. Nasze służby będą nadal działać, ale także służby natowskie, bo to nie jest tylko nasza inwestycja” – powiedział Wąsik.

„Zdajemy sobie sprawę, że różnego typu działania wobec naszego gazociągu mogą być podejmowane. Mam nadzieję, że będziemy potrafili im zapobiec” – dodał.

Wąsik przyznał, że nie ma wątpliwości, że za atakami na Nord Stream stoją Rosjanie. „My uważamy, że Nord Stream, w momencie, gdy nie było szansy jego kontynuowania, został zniszczony przez stronę rosyjską, co miało zagrozić Zachodowi atakiem na pewną infrastrukturę” – powiedział.

