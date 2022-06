Do sieci trafiło nagranie, na którym rosyjscy jeńcy ujawniają, z jakiego powodu zdecydowali się pójść na wojnę na Ukrainie. Ich motywację są różne.

W sieci pełno jest nagrań rejestrowanych przez ukraińską armię. Widzimy na nich rosyjskich żołnierzy pojmanych w walce przez oddziały broniące terytorium naszego wschodniego sąsiada. Niedawno na Twitterze opublikowane zostało kolejne.

Tym razem Ukraińcy przepytują rosyjskich żołnierzy, z jakiego powodu zdecydowali się wstąpić do armii, a następnie wraz z nią najechać terytorium swojego sąsiada. – Byliśmy zmuszeni. Powiedzieli, albo idziesz do wojska, albo do więzienia – mówi jeden z zatrzymanych sugerując tym samym, że nie miał wyboru i musiał pójść „w kamasze”. Według jego relacji za odmowę grozi do 8 lat więzienia. Inny z żołnierzy, który trafili do ukraińskiej niewoli powiedział wprost, że chodziło mu o pieniądze.

Na nagraniu, które zostało opublikowane na Twitterze widać, że mężczyźni są przerażeni. Trzymają ręce na głowie i są ewidentnie przepełnieni strachem. Nad nimi stoi natomiast ukraiński żołnierz. Na filmie nie widać, by Rosjanie mieli być torturowani lub bici.