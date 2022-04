Wiaczesław Wołodin, przewodniczący rosyjskiej Dumy Państwowej, zaprezentował żądania wobec Wołodymyra Zełenskiego. Oświadczył tym samym, co jego zdaniem powinien zrobić prezydent Ukrainy.

Wiaczesław Wołodin to przewodniczący rosyjskiej Dumy Państwowej, czyli tamtejszego parlamentu. Polityk uznawany jest za jedną z najbardziej szanowanych osób publicznych w Rosji. Niedawno Wołodin przedstawił żądania wobec prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Dotyczą one rzecz jasna trwającego konfliktu zbrojnego. Wołodin przyznaje, że wie, co powinien zrobić Zełenski, by zakończyć konflikt. Jego zdaniem Ukraińcy powinni natychmiast wycofać swoje wojska z samozwańczych republik donieckiej i ługańskiej. To tam prowadzone są teraz najcięższe walki pomiędzy armiami zwaśnionych państw. Przewodniczący Dumy zażądał również, aby Zełenski uznał Krym, a także postanowił, by Ukraina była państwem neutralnym. – Zełenski powinien natychmiast wycofać wojska z DRL i ŁRL, uznać Krym i pozablokowy (tj neutralny) status Ukrainy – powiedział Wołodin.

Wołodymyr Zełenski nie odniósł się bezpośrednio do słów Wołodina. Wypowiadał się jednak publicznie na temat ewentualnego porozumienia z Rosją. W jego ocenie Ukraina jest w stanie rozmawiać z najeźdźcą i nawet omówić potencjalny neutralny status jego państwa. Miałoby to jednak nastąpić po zakończeniu działań wojennych i wycofaniu się wojsk rosyjskich z terytorium Ukrainy.