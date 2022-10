Ukraińska armia prowadzi działania kontrofensywne w rejonie Chersonia. Do sieci trafił film, na którym widać jeden z ataków. W jego wyniku poddał się rosyjski żołnierz.

Ukraińcy ruszyli z kolejną kontrofensywą. Tym razem nacierają w rejonie Chersonia i – jak donoszą niektóre źródła – zbliżają się do miejscowości Mylove. – Ukraina rozpoczęła nową wielką ofensywę w regionie Chersoniu i zbliża się do Mylove – czytamy na profilu Visegrad24 w serwisie społecznościowym Twitter.

Do sieci trafiło nagranie, na którym widać jedną z akcji ofensywnych Ukraińców. Okazało się ona na tyle skuteczna, iż przyparci do muru żołnierze Władimira Putina zaczęli się poddawać. Dokładnie uwieczniono moment kapitulacji jednego z nich.

Na filmie widzimy, jak rosyjski żołnierz nagle pojawia się na horyzoncie z podniesionymi rękami. Zapewne nie zdaje sobie sprawy, że wszystko jest nagrywane, jednak nawet gdyby wiedział, z pewnością nie zmieniłby zdania. Położenie jego oraz jego kolegów, z których część zapewne zginęła, zapewne nie było najlepsze.

– W sieci pojawiły się pierwsze filmy przedstawiające kapitulację wojsk rosyjskich – opisuje nagranie wspomniany wcześniej profil Visegrad24. Zresztą zobaczcie sami.

BREAKING:



Ukraine has launched a new major offensive in the Kherson region and are advancing toward Mylove.



The first videos of Russian troops surrendering have appeared online. pic.twitter.com/FrvzHXRpEz