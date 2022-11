Do sieci trafiło nagranie zarejestrowane w ukraińskiej miejscowości Pawliwka. Widać na nim opały, w jakich znalazły się dwa rosyjskie czołgi, które wjechały do miasta bez osłony piechoty.

Miejscowość Pawliwka to jedna z wielu, o które toczą się zacięte walki pomiędzy ukraińską, a rosyjską armią. Póki co, według informacji, które można znaleźć w ukraińskich mediach, Ukraińcy odpierają atak najeźdźców. Ostatnio zdobyli nawet należące do Rosjan pojazdy pancerne.

Do sieci trafiło także nagranie, na którym widać moment, w którym do miejscowości wjeżdżają dwa rosyjskie czołgi. Zachowanie ich kierowców było jednak wyjątkowo nierozsądne, ponieważ nie towarzyszyła im osłona w postaci wojsk piechoty. Ukraińcy tylko na to czekali.

Dziennikarz Michał Nowak, który zamieścił nagranie w sieci, podkreśla, że zarejestrowana scena miała miejsce najprawdopodobniej cztery dni temu. Na filmie widać, że fakt, iż czołgi nie posiadały osłony piechoty, doprowadził do tego, że jeden z nich został zniszczony.

– Dwa rosyjskie czołgi wjechały do Pawliwki bez osłony piechoty. Skończyło się utratą jednej maszyny. Nagranie ma około 4 dni – napisał Michał Nowak na swoim profilu społecznościowym w serwisie Twitter.

Wcześniej do sieci trafiło inne nagranie, na którym widać nieudane rosyjskie uderzenie na Pawliwkę.