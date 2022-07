Rosyjskie wojska wciąż jawnie korzystają z terytorium Białorusi. W ostatnim czasie na autostradzie M5 z Mińska w kierunku Bobrujska widziana była kolumna rosyjskich pojazdów „KAMAZ”. Jeden z nich w pewnym momencie wpadł do rowu.

Rosjanie od początku rosyjskiej inwazji używają terytorium Białorusi. Stamtąd następowały między innymi niektóre ataki rakietowe na Ukrainę. Ostatnio Białoruś przekazała Rosji pełną kontrolę nad lotniskiem Ziabrauka w obwodzie homelskim położonym przy granicy z Ukrainą. Obecnie trwa tam budowa bazy wojskowej. Białorusini przygotowują się również do przyjęcia obiecanych przez Władimira Putina baterii Iskander – budują między innymi odpowiednie hangary oraz przechodzą szkolenia.

Tymczasem Ukraińska Prawda donosi o kolumnie rosyjskich pojazdów „KAMAZ” widzianych na autostradzie M5 z Mińska w kierunku Bobrujska. „W konwoju porusza się około dziesięciu pojazdów. Na jednym powiewa flaga ZSRR. Mają kolor ciemnozielony oraz znak identyfikacyjny „V” na drzwiach” – czytamy.

Co ciekawe, na zdjęciu udostępnianym w mediach społecznościowych widać, że jeden z pojazdów wpadł do rowu. Na ten moment nie wiadomo, co było przyczyną niefortunnego zdarzenia.

У Білорусі помітили колону "КамАЗів" російської арміїhttps://t.co/7ueYLjfcso pic.twitter.com/5mLT22eur9 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 9, 2022

Źr.: Twitter