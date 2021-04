Rząd przedłuża niemal wszystkie obostrzenia. Decyzję w tej sprawie ogłosił w środę minister Adam Niedzielski. Pomimo olbrzymiego obciążenia szpitali rząd zdecydował się jednak na częściowe otwarcie przedszkoli i żłobków. Przywrócono również możliwość uprawiania sportu na otwartym powietrzu. Szef resortu zdrowia tłumaczył powody tej decyzji.

W środę przed południem odbyła się konferencja z udziałem ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Polityk poinformował, że rząd zdecydował się przedłużyć obostrzenia o kolejny tydzień, do 25 kwietnia.

Szef resortu ogłosił jednak wyjątek. – Dotyczy przedszkoli i żłobków, czyli już od najbliższego poniedziałku dzieci będą mogły wrócić do przedszkoli i żłobków – powiedział. Rząd przywrócił również możliwość uprawiania sportu na świeżym powietrzu.

– Dopuścimy i rozgrywki młodzieżowe, dopuścimy również współzawodnictwo, zajęcia w ramach takiego sportu zawodowego, co miało miejsce też do tej pory – podkreślił Niedzielski. Minister zdrowia wyjaśnił również, że zgodnie z decyzją rządu możliwe będzie uprawianie sportu na świeżym powietrzu, w grupie do 25 osób.

⛹️ Od 19 kwietnia dopuszczamy możliwość uprawiania sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu (do 25 osób) i uczestnictwa dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.



Czytaj więcej ➡️ https://t.co/UpGzTpnlct

Rząd przedłuża obostrzenia do 25 kwietnia. Hotele i noclegownie zamrożone także na majówkę!

Rząd przedłużył również obostrzenia dotyczące hoteli i obiektów noclegowych. Jednak w przypadku tych obiektów restrykcje rozciągnięto aż do 3 maja, więc dotyczą już długiego weekendu majowego.

🏨 Hotele i obiekty noclegowe pozostają zamknięte do 3 maja włącznie ❗️



Wyjątkiem są m. in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach niektórych podróży służbowych.



Czytaj więcej ➡️ https://t.co/YBNS3OFYX5

– To apogeum trzeciej fali, jeśli chodzi o liczbę zachorowań, mieliśmy w zeszłych, poprzednich tygodniach, natomiast teraz ta fala przetacza się przez szpitale. I tutaj w zasadzie dopiero dzisiaj mamy taki pierwszy dzień, kiedy nastąpiło w tygodniu zmniejszenie liczby hospitalizacji – wyjaśnił.