Rząd Donalda Tuska szybko zareagował na weto prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie unijnego programu SAFE, przyjmując uchwałę upoważniającą ministrów do podpisania umowy. Dokument dotyczący programu „Polska Zbrojna” został opublikowany w Monitorze Polskim w piątek po południu. Ta decyzja pozwala na zaciągnięcie pożyczki przez Bank Gospodarstwa Krajowego, omijając prezydenckie blokady i zapewniając fundusze na obronność.

Rada Ministrów zebrała się na nadzwyczajnym posiedzeniu w piątek, by przyjąć uchwałę w sprawie programu „Polska Zbrojna”. Dokument upoważnia Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz Andrzeja Domańskiego do podpisania umowy i dokumentów dotyczących pożyczki SAFE. Dlatego uchwała została opublikowana w Monitorze Polskim tego samego dnia po południu, co umożliwia szybkie wdrożenie. Jednak jest to bezpośrednia odpowiedź na czwartkową decyzję prezydenta Nawrockiego, który odmówił podpisania rządowej ustawy wdrażającej unijny SAFE.

Szczegóły programu „Polska Zbrojna”

Uchwała deklaruje kontynuację działań na rzecz pozyskania środków finansowych na wsparcie zadań realizowanych przez policję, Straż Graniczną, SOP oraz rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej służącej zwiększeniu bezpieczeństwa państwa. Dlatego pożyczkę zaciągnie Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Spłata nastąpi ze środków nie wliczanych do minimalnego limitu wydatków na obronność, a całość obejmuje osłoną antykorupcyjną, co ma zapobiec nadużyciom.

Reakcja na weto Prezydenta

Decyzja rządu jest odpowiedzią na weto prezydenta, który promuje własny „SAFE 0 proc.” oparty na zyskach NBP. Jednak Prezydencka alternatywa budzi kontrowersje, z oskarżeniami o brak realnych środków i opóźnienia. Rząd podkreśla, że unijny SAFE zapewnia niemal 200 mld zł na modernizację armii, z 89 proc. środków dla polskich firm. Weto Nawrockiego wywołało falę krytyki, w tym od premiera Tuska, który nazwał je „wstydem”.

Źródło: RMF 24