Rzecznik Kremla Dimitri Piesków poinformował w rozmowie z CNN, że Władimir Putin gotowy jest do rozmów na temat aktualnej sytuacji wokół Ukrainy. Jednocześnie zauważył, że sama Ukraina to tylko część poważniejszego problemu, czyli gwarancji bezpieczeństwa dla Rosji.

Amerykańskie media poinformowały w poniedziałek o kolejnych ruchach rosyjskich wojsk przy granicy z Ukrainą. Z ich doniesień wynika, że armia Władimira Putina jest coraz bliżej granic i atak może nastąpić tak naprawdę w każdej chwili. Stany Zjednoczone ogłosiły już czasowe ograniczenie działalności ambasady w Kijowie. Zaapelowały również do swoich obywateli o opuszczenie terytorium Ukrainy.

Jednocześnie rzecznik Kremla Dimitri Pieskow w rozmowie z CNN zapowiedział, że rosyjski przywódca jest gotów kontynuować rozmowy. „Po pierwsze – prezydent Putin zawsze opowiadał się za rozmowami i dyplomacją. I w rzeczy samej to on postawił na porządku dnia kwestię gwarancji bezpieczeństwa dla Federacji Rosyjskiej. Ukraina – to jedynie część problemu, to cząstka o wiele poważniejszej kwestii gwarancji dla Rosji i tu, oczywiście, prezydent Putin jest gotowy kontynuować rozmowy” – powiedział.

Jednocześnie rosyjska agencja TASS przekazała, że szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow mówił w rozmowie z Władimirem Putinem, że „w Rosji nie ma gotowości, by wieść niekończące się rozmowy o problemach bezpieczeństwa ze Stanami Zjednoczonymi oraz NATO”. Zaznaczył również, że „szanse na osiągnięcie porozumienia wciąż istnieją”.

Czytaj także: Rosjanie przyjmują pozycję do ataku? Najnowsze informacje z USA

Żr.: Polsat News