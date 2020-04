Rzecznik Ministerstwa Zdrowia, Wojciech Andrusiewicz podczas briefingu prasowego nie wykluczył wydania nowej rekomendacji. Chodzi o to, by w miejscach publicznych obywatele nosili maseczki. Miałoby to ograniczyć rozprzestrzenianie się pandemii koronawirusa na terenie Polski.

Rzecznik pytany o rekomendację, by nosić maseczki odparł, że jest takie wskazanie WHO. Chodzi o te, które jesteśmy w stanie sami przygotować. Andrusiewicz dodał, że chodzi najczęściej o te bawełniane złożone z kilku warstw, które każdy może sam sobie przygotować w domu.

„My nie mówimy dzisiaj o gremialnym kupowaniu maseczek, których w Europie i na świecie może w tej chwili brakować.” – mówił Andrusiewicz. „Jeżeli wszyscy na świecie zaczniemy gremialnie kupować sprzęt ochrony osobistej to tego sprzętu może zabraknąć w szpitalach, w służbie zdrowia, więc tam, gdzie on jest najbardziej potrzebny.” – zauwazył.

Rzecznik przyznał, że resort może wprowadzić rekomendację, by nosić maseczki. „My mówimy, że możliwa jest rekomendacja, żebyśmy na ulice, w miejsca publiczne, wychodzili ze środkami ochrony osobistej, które sami jesteśmy w stanie sobie przygotować, które ochronią nas od tego bezpośredniego kontaktu. I nie wykluczmy, że takie zalecenie się pojawi.” – powiedział.

Dzisiaj rano Ministerstwo Zdrowia wydało aktualny komunikat. Wzrosła liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem w Polsce. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 119 nowych przypadkach z 11 województw. Resort poinformował również o śmierci 4 kolejnych osób zakażonych. Wyzdrowiało 29 kolejnych osób.

