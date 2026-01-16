W najnowszym badaniu pracowni Opinia24 najwyższe notowania ponownie uzyskała Koalicja Obywatelska, utrzymując pozycję lidera, choć z lekką korektą w dół. Partia mogłaby obecnie liczyć na 30,9 proc. poparcia, podczas gdy w poprzednim miesiącu wynik wynosił 31,7 proc.

Na drugiej pozycji znajduje się Prawo i Sprawiedliwość, które w ostatnich tygodniach zanotowało niewielki wzrost – z 25,1 proc. do 25,8 proc. Podium zamyka Konfederacja, która straciła część wyborców; jej poparcie spadło z 14,6 proc. do 12,8 proc.

Zyski odnotowała natomiast Konfederacja Korony Polskiej, na którą chce głosować 7,4 proc. respondentów wobec 6,2 proc. w grudniu. Do Sejmu mogłaby wejść również Nowa Lewica, zdobywając 7,1 proc. poparcia (wcześniej 6,6 proc.).

Wyniki pozostałych ugrupowań plasują je poniżej progu wyborczego: Polska 2050 uzyskała 4 proc., PSL – 3,3 proc., a Partia Razem – 2,7 proc. Niezdecydowanych pozostaje 5,2 proc. ankietowanych.

Sondaż Opinia24 przeprowadzono w dniach 12–14 stycznia 2026 roku na reprezentatywnej grupie 1001 dorosłych Polaków, z zastosowaniem metod CATI oraz CAWI.

