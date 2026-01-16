Donald Tusk wrzucił do sieci fragment wywiadu Sławomira Mentzena u Żurnalisty. Polityk wypowiada się na nim pozytywnie o premierze. Nie spodziewał się jednak mocnej riposty od lidera Konfederacji.

W opublikowanym materiale wideo Mentzen przyznaje, że w jego ocenie Donald Tusk jest dużo bardziej asertywny od Mateusza Morawieckiego w kontaktach z Unią Europejską. Premier uznał, że warto zamieścić to nagranie w swoich mediach społecznościowych, co zresztą uczynił.

Dodatkowo, Tusk opatrzył wideo wymownym opisem. – Tak oczywiste, że nawet poseł Mentzen to zauważył – napisał szef polskiego rządu w ramach komentarza do wypowiedzi Sławomira Mentzena. Warto jednak podkreślić, że był to jedynie fragment wypowiedzi lidera Konfederacji. Ten, kto oglądał całą rozmowę wie, że Mentzen wielokrotnie krytykował w niej Tuska za inne rzeczy.

Tak oczywiste, że nawet poseł Mentzen to zauważył. pic.twitter.com/MnT5M1Ybw3 — Donald Tusk (@donaldtusk) January 15, 2026

Z tego względu Donald Tusk doczekał się riposty. Sławomir Mentzen nie wytrzymał i postanowił odpowiedzieć premierowi krótkim komentarzem w serwisie „X” nawiązującym właśnie do sensu całej rozmowy, który Tusk zręcznie próbował pominąć. – Szkoda, że nie wstawił Pan pozostałych fragmentów o sobie :) – napisał Mentzen odpowiadając Tuskowi.

Szkoda, że nie wstawił Pan pozostałych fragmentów o sobie :) — Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) January 15, 2026

Przeczytaj również: