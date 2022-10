Dalekobieżne połączenia kolejowe w północnych Niemczech zostały zawieszone. Początkowo Deutsche Bahn informował o „usterce technicznej”, ale już po południu pojawiło się potwierdzenie, że do zatrzymania pociągów doszło, bo nastąpił sabotaż.

Jak informuje agencja Reutera, cytowana przez Polsat News, do zdarzenia doszło w sobotę około godziny 10. Doszło wówczas do zatrzymania ruchu kolejowego w północnych Niemczech, w tym w Dolnej Saksonii oraz miastach Brema i Hamburgu. Problem dotyczył też międzynarodowych połączeń do Danii i Holandii.

Pierwsze informacje wskazywały na usterkę techniczną, która doprowadziła do awarii sieci komunikacji radiowej. Jednak już kilka godzin później agencja informacyjna dpa przekazała, że tak naprawdę nastąpił sabotaż.

„Z powodu sabotażu na kablach, które są niezbędne w ruchu kolejowym, Deutsche Bahn musiał dziś rano wstrzymać ruch kolejowy na północy na prawie trzy godziny” – mówił rzecznik, cytowany przez dpa.

Media informują, że sabotaż polegał na przecięciu kabli sieci komunikacyjnej. Nastąpiło to w dwóch miejscach. Po godzinie 13:00 ruch kolejowy w Niemczech zaczął wracać do normalnego stanu. Na razie nie podano żadnych informacji o sprawcach.

Źr. Polsat News