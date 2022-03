Jarosław Sachajko na antenie Radia Wrocław poinformował, że liberalizacja prawa do broni w Polsce może nastąpić już w przeciągu najbliższych trzech miesięcy. Polityk zaznaczył, że Paweł Kukiz już odbył rozmowę w tej sprawie z Jarosławem Kaczyńskim.

Sachajko podkreślił, że Polacy stali się „najbardziej rozbrojonym narodem w Unii Europejskiej”. Dodał, że powinniśmy mieć „normalny” dostęp do broni. Dlatego, jak wyjaśnił, jego ugrupowanie Kukiz’15 podjęło pracę nad liberalizacją dostępu do borni w Polsce.

„Dzisiaj na 100 mieszkańców w Polsce jest około 5 jednostek broni, a w takiej Szwajcarii jest około 40 jednostek broni. Proszę zobaczyć jaka dysproporcja. Dlatego Szwajcarii nikt nie chce atakować, bo wie, że tam każdy dom to jest punkt oporu” – ocenił Sachajko.

Polityk ocenił, że pojawiły się duże szanse na skuteczne przeprowadzenie tej ustawy przez Sejm. Według jego oceny proces uchwalania nowych przepisów może potrwać od 2,5 do 3 miesięcy.

„Paweł Kukiz rozmawiał z prezesem Kaczyńskim. W tej chwili tę ustawę oceniają prawnicy Prawa i Sprawiedliwości. Wielu posłów z Prawa i Sprawiedliwości przychodzi do nas i mówi, że tę ustawę trzeba jak najszybciej przyjąć, bo chodzi o tę normalność, racjonalność” – mówił Sachajko.

Proponowane przez Kukiz’15 przepisy przewidują, że pozwolenie na broń będzie mógł uzyskać każda osoba niekarana za umyślne przestępstwa oraz zdrowa psychicznie. Następnie po przejściu kursu pierwszej pomocy i użycia broni będzie można złożyć wniosek do wojewody o wydanie pozwolenia na broń. Sachajko ocenił że sprawdzenie dokumentów i wydanie decyzji przez urząd zajęłoby maksymalnie 20 dni.

„Później idziemy do sklepu, mamy zbudowany elektroniczny rejestr, więc od razu w sklepie urzędnik widzi, czy mamy takie pozwolenie i od razu rejestruje i przypisuje daną jednostkę broni do konkretnego obywatela. I to wszystko” – zapowiedział Sachajko.

Źr. dorzeczy.pl