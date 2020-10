Sean Connery zmarł w wieku 90 lat – poifnromowało dziziaj BBC. Słynny aktor zagrał w wielu filmach, ale największą rozpoznawalność zyskał dzięki wcieleniu się w postać Jamesa Bonda. Był pierwszym odtwórcą tej postaci.

Sean Connery w postać agenta Jamesa Bonda wcielał się aż siedmiokrotnie. Zrobił to bardzo przekonująco, bo wielu fanów serii przygód o agencie 007 do dzisiaj uważa, że to właśnie on najlepiej odtworzył tę postać. Co ciekawe, sam aktor nie był zadowolony z tego , że widzom kojarzy się głównie z rolą brytyjskiego szpiega. Mawiał, że „nienawidzi cholernego Jamesa Bonda”. Był jednym z najbardziej znanych na świecie brytyjskich aktorów.

Sean Connery otrzymał nagrodę Oscara za rolę w innym filmie. Statuetkę odebrał w 1988 roku w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy za rolę w filmie „Nietykalni”. Aktor występował także w takich produkcjach, jak m.in. „Imię Róży”, „Polowanie na Czerwony Październik”, „Najdłuższy dzień”, „Skała” i „Indiana Jones i ostatnia krucjata”.

W 2000 roku Sean Connery otrzymał od królowej Elżbiety tytuł szlachecki. Na uroczystości pojawił się w tradycyjnym szkockim stroju. Nie było tajemnicą, że jest gorliwym zwolennikiem niepodległości Szkocji. Wykorzystał zatem okazję do manifestacji, bo na ręce miał wytatuowany napis „Scotland Forever” czyli „Szkocja na zawsze”.

W 2004 roku w sondażu przeprowadzonym przez szkocki dziennik „The Sunday Herald” uznano go za „największego żyjącego Szkota”, a w innym sondażu w 2011 roku – „za najważniejszy żyjący szkocki skarb narodowy”.

Aktor skończył 90 lat.

Źr. Polsat News; RMF FM