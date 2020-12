Wykonanie kolęd przez polityków Platformy Obywatelskiej nie spodobało się niektórym internautom. Krytykom odpowiedział Radosław Sikorski. – Nie wiedziałem, że wolno to robić tylko zwolennikom naszej umiłowanej partii rządzącej. Proszę o wybaczenie za to bluźnierstwo – napisał ironicznie.

W środę, dzień przed wigilią Bożego Narodzenia, na stronach Platformy Obywatelskiej pojawiły się nagrania z kolędami w wykonaniu polityków największej partii opozycyjnej w Polsce. W gronie wykonawców znaleźli się m.in. Małgorzata Kidawa-Błońska, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Borys Budka i Radosław Sikorski.

Nagrania wywołały wiele komentarzy. Część internautów zarzuca politykom, że w ciągu roku wspierali akcje, które nie miały zbyt wiele wspólnego z katolicyzmem. W tym kontekście przypominano o strajkach ws. aborcji.

„Popieracie postulaty i strajk kobiet, który nie ma nic wspólnego z wiarą chrześcijańską A nawet przeciwnie, chcą niszczyć kościoły. Teraz śpiewacie kolędy, aby pokazać twarz chrześcijańską” – czytamy w jednym z komentarzy. „Śmiechu warte!” – dodał ktoś inny.

Sikorski odpowiedział krytykom: Śpiewałem ‚Bydlęta klękają’ czego w naszej polityce jesteśmy świadkami prawie każdego dnia

Do sprawy odniósł się Radosław Sikorski, który pojawił się na nagraniu „Dzisiaj w Betlejem”. „Bardzo przepraszam wszystkich, których uraziłem śpiewając fragment kolędy w świątecznym spocie PO” – napisał Sikorski. „Nie wiedziałem, że wolno to robić tylko zwolennikom naszej umiłowanej partii rządzącej. Proszę o wybaczenie za to bluźnierstwo” – dodał.

Bardzo przepraszam wszystkich, których uraziłem śpiewając fragment kolędy w świątecznym spocie PO. Nie wiedziałem, że wolno to robić tylko zwolennikom naszej umiłowanej partii rządzącej. Proszę o wybaczenie za to bluźnierstwo. — Radosław Sikorski MEP 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) December 24, 2020

Polityk nie ograniczył się do jednego wpisu. Wkrótce na koncie pojawiły się kolejne. „Moja wina jest tym większa, że brałem udział w demonstracjach piekielnego Strajku Kobiet. Mea Culpa” – czytamy.

„Na swoją obronę mam jedynie to, że śpiewałem ‚Bydlęta klękają’ czego w naszej polityce jesteśmy świadkami prawie każdego dnia” – oświadczył Sikorski. „Przed Prezesem. Ale życzę im aby w nowym roku przemówili ludzkim głosem, bez nacjonalizmu, agresywnej głupoty, agresji wobec inności i zadufanego kołtuństwa” – dodał.