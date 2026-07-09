Szef MSZ Radosław Sikorski stwierdził, że polski rząd dysponuje „wiarygodnymi informacjami” na temat planów Rosji. Minister odpowiedział w ten sposób na pytanie jednego z dziennikarzy, który prosił o komentarz do pogłosek o szykowanej przez Rosję prowokacji przeciw Polsce.

Podczas konferencji prasowej Sikorski przypomniał, że w 2022 r. przed inwazją na Ukrainę Rosja szykowała prowokacje. Wtedy sprawę nagłośniły służby USA, co doprowadziło do fiaska rosyjskich planów.

„Mamy wiarygodne informacje, że Rosjanie znów coś planują” – stwierdził Sikorski. Dodał, że celem ostrzeżeń jest odwiedzenie jej od tych zamiarów. „Musi nam pan zaufać” – zwrócił się do dziennikarza, który pytał o możliwość przeprowadzenia prowokacji na terytorium Polski.

Z doniesień amerykańskich mediów wynika, że Putin może szykować się na eskalację konfliktu z Ukrainą oraz do uderzenia na inny europejski kraj. Zdaniem analityków głównym celem Rosji jest obecnie całkowite zajęcie Donbasu, co może wymagać mobilizacji wszystkich mężczyzn w wieku poborowym.

Putin ma być zdeterminowany, żeby zaostrzyć konflikt po ukraińskich atakach na rafinerie. Naloty sparaliżowały rynek paliwowy w Rosji.

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Źr. Interia