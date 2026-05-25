Były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz skrytykował decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o powołaniu sędziego Zbigniewa Kapińskiego na stanowisko I prezesa Sądu Najwyższego. We wpisie opublikowanym na platformie X nie krył rozczarowania, zwracając się bezpośrednio do głowy państwa.

„Karolu, popełniłeś straszny błąd i nawet to, kto i w jaki sposób cię do tego namówił, nie tłumaczy tej decyzji” – napisał Cenckiewicz. Jego zdaniem nominacja Kapińskiego jest poważnym błędem, który może negatywnie odbić się na funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości.

Informację o powołaniu nowego I prezesa Sądu Najwyższego przekazał w poniedziałek rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Jak poinformował, sędzia Zbigniew Kapiński obejmie urząd w środę. Podkreślił przy tym, że prezydent dokonał wyboru spośród pięciu kandydatów wskazanych przez Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego.

Leśkiewicz argumentował, że Kapiński był pierwszym sędzią, który otwarcie sprzeciwił się – jak określił – łamaniu praworządności przez obecny rząd. To właśnie ten argument stał się jednym z powodów ostrej reakcji Cenckiewicza. Były szef BBN zarzucił prezydentowi, że uzasadnienie przedstawione przez Pałac Prezydencki jest „piramidalnym kłamstwem”. W swoim wpisie stwierdził, że wykorzystanie do jego przedstawienia Rafała Leśkiewicza, byłego pracownika IPN, jest szczególnie kontrowersyjne, biorąc pod uwagę jego wiedzę na temat sprawy Lecha Wałęsy.

Cenckiewicz ocenił również, że tłumaczenie tej nominacji w obecnych realiach politycznych jest „zwyczajnie niegodne” i może przynieść negatywne skutki dla państwa. Jak zaznaczył, dla Polski to bardzo zła decyzja, a dla niego osobiście także powód do dużego rozczarowania.

— Sławomir Cenckiewicz (@Cenckiewicz) May 25, 2026

