Tragicznie zakończył się wypadek pociągu Rogoźno-Poznań w miejscowości Garbatka w powiecie obornickim. Życie stracił kierowca pojazdu ciężarowego, a 18 osób podróżujący pociągiem odniosło obrażenia.

O tragedii jako pierwsza poinformowała KW Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Strażacy poinformowali, że w poniedziałek po godz. 15 na przejeździe kolejowym w miejscowości Garbatka miał miejsce tragiczny wypadek pociągu relacji Rogoźno-Poznań. który zderzył się z ciężarówką.

Po uderzeniu, ciężarówka zaczęła się palić. Ogień przeniósł się również na pobliską trawę.

Katastrofa kolejowa w Rogoźnie. Po uderzeniu w ciężarówkę pociąg KW wykolejony leży na boku, i prawdopodobnie doszło do pożaru. W drodze 3 śmigłowce LPR, 5 karetek. Straż pożarna z Poznania. pic.twitter.com/kjWORGrubl — poznan_moment (@poznan_moment) May 25, 2026

Do wypadku doszło na przejeździe kategorii D. „Taki przejazd jest zabezpieczony krzyżem św. Andrzeja i znakiem „Stop” – wytłumaczyła na antenie Polsat News Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK.

„W wyniku zdarzenia zginął kierowca samochodu, 18 osób jadących pociągiem Kolei Wielkopolskich jest poszkodowanych” – poinformowała. Dodała, że nie ma informacji, aby w wypadku ucierpiał maszynista.

Minister infrastruktury Dariusz Klimaczk poinformował o przyczynie katastrofy. Z jego relacji wynika, że ciężarówka „nie wyhamowała” na przejeździe kolejowym i wjechała „w bok jadącego pociągu Kolei Wielkopolskich”. „Niestety kierowca zginął. W pociągu zostało poszkodowanych 18 pasażerów. Służby działają na miejscu. Przyczyny zdarzenia zbada Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych” – zapowiedział.

