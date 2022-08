Najnowszy sondaż przeprowadzony przez Kantar Public na zlecenie „GW” wskazuje, że pierwszą lokatę zajmuje Prawo i Sprawiedliwość ze sporym wzrostem poparcia. To ta sondażownia w poprzednim badaniu wskazała, że Koalicja Obywatelska wyszła na prowadzenie. Kolejne badanie tego jednak nie potwierdza.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to wygrałoby je PiS z głosami 30 proc. badanych. Oznacza to wzrost o 4 punkty procentowe w porównaniu z tym, co wskazywał poprzedni sondaż tej pracowni.

Na drugim miejscu znalazło się główne ugrupowanie opozycyjne, czyli KO z poparciem na poziomie 26 proc. Oznacza to utratę 1 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim badaniem. Wówczas to KO znajdowała się na prowadzeniu, a PiS na drugim miejscu, bo wywołało wiele kontrowersji.

Trzecie miejsce zajmują ex aequo: Polska 2050 Szymona Hołowni oraz Lewica. Oba ugrupowania mogłyby liczyć na głosy 9 proc. respondentów i oba zyskały 1 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego sondażu.

Inne formacje nie przekraczają progu wyborczego. Najbliżej tego są PSL i Konfederacja, które zanotowały po 4 proc. głosów.

Aż 15 proc. respondentów nie potrafiło wskazać partii, na którą oddałoby głos.

Źr. wPolityce.pl