Najnowszy sondaż przeprowadzony przez CBOS przynosi fatalne wieści dla Lewicy. Badanie wskazuje, że to ugrupowanie nie przekracza progu wyborczego i nie ma szans na swoją reprezentację w Sejmie.

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, to wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość. Na partię rządzącą chęć głosowania zadeklarowało 30 proc. badanych. Oznacza to wzrost o 1 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego badania.

Drugie miejsce niezmiennie zajmuje Koalicja Obywatelska, który tym razem może liczyć na 17 proc. głosów ankietowanych. Tym samym oznacza to stratę 1 pkt. proc. względem tego, co wskazywał poprzedni sondaż.

Trzecią lokatę nadal zajmuje Polska 2050. Na partię Szymona Hołowni zagłosowałoby 11 proc. respondentów, co również oznacza spadek o 1 pkt. proc.

Swoją reprezentację w Sejmie miałaby jeszcze Konfederacja, którą poparło 7 proc. respondentów. To wzrost o 2 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim badaniem.

Poniżej wyborczego progu znalazłyby się Lewica oraz PSL-Koalicja Polska mające wśród zdeklarowanych wyborców odpowiednio 3 oraz 2 proc. zwolenników – to taki sam wynik Lewicy jak w ubiegłym miesiącu, natomiast o 1 punkt procentowy gorszy w przypadku PSL. Z kolei Kukiz’15 otrzymał poparcie 1 proc. badanych.

Źr. Polsat News