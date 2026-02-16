Najnowszy sondaż przeprowadzony przez IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski potwierdza, że największym poparciem nadal cieszy się Koalicja Obywatelska. Najszybszy wzrost notuje jednak partia Grzegorza Brauna.
Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to najwięcej głosów zdobyłaby Koalicja Obywatelska. Partia Tuska może liczyć na 32,5 proc. głosów, co oznacza wzrost o 0,2 pkt. proc. w porównaniu z tym, co wskazywał poprzedni sondaż.
Drugie miejsce niezmiennie należy do Prawa i Sprawiedliwości, które może liczyć na 22,7 proc. głosów. To lekki spadek – o 0,8 pkt proc. w zestawieniu z poprzednim badaniem.
Trzecie miejsce w zestawieniu zajęła Konfederacja, na którą chęć głosowania zadeklarowało 13 proc. ankietowanych. Oznacza to wzrost o 1,8 pkt. proc. w porównaniu z tym, co wskazywał poprzedni sondaż.
Najwięcej zyskuje jednak formacja znajdująca się na czwartym miejscu, czyli Konfederacja Korony Polskiej. Partia Grzegorza Brauna zanotowała wzrost poparcia o 2,2 pkt proc. i obecnie może liczyć na głosy 9,9 proc. badanych.
Swoją reprezentację w Sejmie zyskałaby jeszcze Lewica z rezultatem 8,0 proc. (wzrost o 1,4 pkt proc.). Inne formacje nie przekraczają progu wyborczego.
Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono metodą CATI&CAWI w dniach od 13 do 15 lutego 2026 roku na próbie tysiąca osób.
Przeczytaj również:
- Kaczyński atakuje partię Brauna. „Tam są różne jaszczury”
- Ostre starcie Sikorskiego z Ziobrą „zachowuj się jak mężczyzna”
- Żukowska staje w obronie Scheuring-Wielgus po szokujących słowach o Nawrockim. „Nie życzy śmierci”
Źr. Interia