Najnowszy sondaż przeprowadzony przez IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski potwierdza, że największym poparciem nadal cieszy się Koalicja Obywatelska. Najszybszy wzrost notuje jednak partia Grzegorza Brauna.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to najwięcej głosów zdobyłaby Koalicja Obywatelska. Partia Tuska może liczyć na 32,5 proc. głosów, co oznacza wzrost o 0,2 pkt. proc. w porównaniu z tym, co wskazywał poprzedni sondaż.

Drugie miejsce niezmiennie należy do Prawa i Sprawiedliwości, które może liczyć na 22,7 proc. głosów. To lekki spadek – o 0,8 pkt proc. w zestawieniu z poprzednim badaniem.

Trzecie miejsce w zestawieniu zajęła Konfederacja, na którą chęć głosowania zadeklarowało 13 proc. ankietowanych. Oznacza to wzrost o 1,8 pkt. proc. w porównaniu z tym, co wskazywał poprzedni sondaż.

Najwięcej zyskuje jednak formacja znajdująca się na czwartym miejscu, czyli Konfederacja Korony Polskiej. Partia Grzegorza Brauna zanotowała wzrost poparcia o 2,2 pkt proc. i obecnie może liczyć na głosy 9,9 proc. badanych.

Swoją reprezentację w Sejmie zyskałaby jeszcze Lewica z rezultatem 8,0 proc. (wzrost o 1,4 pkt proc.). Inne formacje nie przekraczają progu wyborczego.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono metodą CATI&CAWI w dniach od 13 do 15 lutego 2026 roku na próbie tysiąca osób.

