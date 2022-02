Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię Estymator na zlecenie portalu DoRzeczy wskazuje lekki wzrost poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. Dużo zyskuje natomiast Koalicja Obywatelska – zdaje się, że kosztem Polski 2050.

„Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu, na którą z poniższych partii bądź koalicji partii oddał/a/by Pan/i swój głos?” – zapytano badanych.

Na tak postawione pytanie, aż 36,4 proc. respondentów wskazało PiS. To wzrost o 0,5 p.p. w porównaniu z poprzednim sondażem. Oznacza to, że partia obecnie rządząca wygrałaby najbliższe wybory parlamentarne, ale potrzebowałaby koalicjanta do utworzenia rządu.

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, .Nowoczesna, Zieloni, Inicjatywa Polska) z poparciem na poziomie 27,5 proc. Największa formacja opozycyjna notuje spory wzrost poparcia, bo o 3,5 pkt. proc.

Podium uzupełnia Polska 2050 Szymona Hołowni, którą wskazało 9,5 proc. badanych. To zdecydowanie największy spadek w porównaniu z grudniem 2021 roku – o 4 p.p. Najprawdopodobniej ci wyborcy zdecydowali się tym razem wskazać KO.

Czwartą lokatę zajmuje Konfederacja, na którą chęć głosowania zadeklarowało 9,4 proc. badanych. Oznacza to wzrost o 0,4 pkt. proc. w porównaniu z tym, co wskazywał poprzedni sondaż. Na dalszej pozycji znajduje się Lewica z wynikiem 7,8 proc., co oznacza spadek o 0,6 p.p.

Wynik powyżej progu wyborczego zanotowało jeszcze Polskie Stronnictwo Ludowe. Sondaż wskazuje, że Ludowcy mogą liczyć na 6,6 proc. głosów. Oznacza to spadek o 0,2 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim badanie.

Badanie przeprowadzono w dniach 16-17 lutego 2022 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1047 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI.

Źr. DoRzeczy