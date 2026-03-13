Najnowszy sondaż Social Changes wskazuje, że Prawo i Sprawiedliwość pod względem poparcia dogania Koalicję Obywatelską. To pierwszy sondaż dający tak dobry wynik partii Jarosława Kaczyńskiego od wielu tygodni.

Najnowszy sondaż pracowni Social Changes przeprowadzony na zlecenie telewizji wPolsce24 wynika, że najwyższe poparcie wśród badanych uzyskała Koalicja Obywatelska. Zagłosowałoby na nią 32 proc. respondentów.

Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość z poparciem na poziomie 30 proc. Trzecie miejsce zajmuje Konfederacja, którą wskazało 11 proc. ankietowanych.

Swoje reprezentacje w Sejmie miałyby jeszcze Nowa Lewica z poparciem na poziomie 9 proc. oraz Konfederacja Korony Polskiej, którą wskazało 7 proc. badanych.

Inne ugrupowania nie przekraczają progu wyborczego.

Badanie zrealizowano w dniach 11–13 marca 2026 roku metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków. Próba została dobrana pod względem płci, wieku, wykształcenia, wielkości miejsca zamieszkania oraz regionu. W badaniu wzięło udział 1084 respondentów.

Źr. dorzeczy.pl