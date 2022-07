Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię Social Changes na zlecenie portalu DoRzeczy potwierdza dominującą pozycję Prawa i Sprawiedliwości na polskiej scenie politycznej.

Gdyby wybory odbywały się w niedzielę, to z poparciem na poziomie 37,1 proc. wygrałoby je PiS. Oznacza to lekki spadek poparcia zaledwie o 0,9 pkt. proc. w porównaniu z tym, co wskazywał poprzedni sondaż.

Badanie wskazuje, że drugie miejsce niezmiennie zajmuje Koalicja Obywatelska z wynikiem na poziomie 26,6 proc. (-0,3 pkt proc.). Trzecią lokatę zajęła Lewica z poparciem 11,2 proc. respondentów (-0,6 pkt proc.).

Kolejne miejsce należy do Polski 2050. Formacja Szymona Hołowni może liczyć na 9,7 proc. głosów (+ 1,3 pkt proc.). Do Sejmu weszłaby też Konfederacja, na którą planuje zagłosować chce 7,0 proc. ankietowanych (+1,1 pkt proc.).

Sondaż wskazuje, że swoją reprezentację w Sejmu uzyskaliby również Ludowcy. PSL-Koalicja Polska przekroczyła próg wyborczy i zdobyła 6,6 proc. głosów (- 0,3 pkt proc.).

Źr. dorzeczy.pl