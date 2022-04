Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl wskazuje na bardzo dużą przewagę Prawa i Sprawiedliwości nad rywalami. Według badania, już niemal co drugi ankietowany zagłosowałby na partię rządzącą.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to z dużą przewagą wygrałoby je PiS. na partię rządzącą chęć głosowania zadeklarowało aż 49 proc. ankietowanych. Oznacza to wzrost o 1 pkt. proc. w porównaniu do tego, co wskazywał wcześniejszy sondaż.

Drugie miejsce w zestawieniu niezmiennie należy do Koalicji Obywatelskiej. Chęć głosowania na nią wskazało 26 proc. badanych, co również oznacza wzrost o 1 punkt proc. Podium zamyka Polska 2050, na którą chce głosować 13 proc. respondentów. To wzrost o 2 pkt. proc.

Czytaj także: Rosjanie chcą wyburzyć cmentarz w Katyniu. Przywieźli ciężki sprzęt [WIDEO]

Sondaż wskazuje, że na czwarte miejsce ponownie wskakuje Konfederacja, z poparciem 9 proc., po wzroście poparcia o 1 punkt proc. Na piątą lokatę spada natomiast Lewica traci 2 punkty, i obecnie może liczyć na 7 proc. poparcia.

Pozostałe ugrupowania nie przekraczają progu wyborczego. PSL może liczyć na 3 proc. (-2 pkt. proc.), Kukiz’15 na 2 proc. (bez zmian), a Porozumienie 0 proc.

Sondaż zrealizowano metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym w dniach od 8 do 11 kwietnia 2022 roku. Badanie przeprowadzono na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1079 osób.

Źr. wPolityce.pl