Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię Estymator na zlecenie portalu DoRzeczy potwierdza dominującą pozycję Prawa i Sprawiedliwości na polskiej scenie politycznej. Największy spadek zanotowała Konfederacja.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to wygrałoby je PiS. Na partę rządzącą chęć głosowania zadeklarowało aż 39,2 proc. badanych. Oznacza to wzrost o 0,8 pkt. proc. w porównaniu z tym, co wskazywał poprzedni sondaż.

Drugie miejsce niezmiennie zajmuje Koalicja Obywatelska. Największa partia opozycyjna może liczyć na głosy 27,1 proc. badanych. To lekki wzrost o 0,1 pkt. proc. w zestawieniu z wcześniejszym badaniem. Trzecią lokatę zajmuje Lewica z wynikiem 11,2 proc. (wzrost o 0,7 pkt proc. w porównaniu do badania sprzed dwóch tygodni).

Na dalszych miejscach są: Polska 2050 Szymona Hołowni – 7,9 proc. (-0,1 pkt proc.); Polskie Stronnictwo Ludowe-Koalicja Polska – 6,4 (-0,3 pkt proc.); Konfederacja (KORWIN, Ruch Narodowy) – 5,9 proc. (-1,4 pkt proc.); Kukiz’15 – 2 proc. (+0,2 pkt proc.).

Sondaż przeprowadzono w dniach 12-13 maja 2022 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1029 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. W prezentowanych wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że będą głosować i określiły na jaką partię w wyborach do Sejmu będą głosować. Szacowana frekwencja wyborcza wyniosłaby 59 proc.

Źr. dorzeczy.pl