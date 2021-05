Najnowszy sondaż przeprowadzony prze pracownię IBRiS dla Onetu potwierdza spadkowy trend poparcia dla Koalicji Obywatelskiej. Na drugim miejscu już na dobre usadowił się ruch Szymona Hołowni. Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość zanotowało kolejny wzrost poparcia i zwiększyło swoją przewagę na pozycji lidera.

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, to ze sporą przewagą wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość. Na partię rządzącą chęć głosowania zadeklarowało 35,1 proc. respondentów. W porównaniu do poprzedniego badania, oznacza to wzrost o 2 pkt. proc. Również kwietniowy sondaż wskazywał na wzrost poparcia dla partii rządzącej (+2,1 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem).

Drugie miejsce zajmuje Polska 2050. Powstająca partia Szymona Hołowni może liczyć na poparcie na poziomie 19,9 proc. Oznacza to, że również to ugrupowanie noruje wzrost poparcia o 2,8 pkt proc. w porównaniu z wcześniejszym badaniem.

Tymczasem coraz słabiej wypada KO, która w kolejnych sondażach cały czas notuje spadki poparcia. W najnowszym badaniu 14,7 proc. ankietowanych zadeklarowało chęć głosowania na największą partię opozycyjną. To spadek o 1,4 pkt. proc.

Dobry sondaż dla PSL

Lewica, tj. SLD, Wiosna i partia Razem mogą liczyć na 9,1 proc. głosów – tyle samo, co podczas poprzedniego badania IBRiS dla Onetu. Spadło natomiast poparcie dla Konfederacji – sojusz partii KORWiN i Ruchu Narodowego popiera obecnie 5,8 proc. badanych, mniej o 1,9 pkt proc. Powyżej progu wyborczego uplasowało się także PSL, na które zagłosowałoby 5,6 proc. (wzrost o 1,2 pkt. proc.).

Sondaż dla Onetu przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS w dniach 8-9 maja. Badanie zrealizowano metodą telefoniczną, a także za pomocą standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo na próbie 1100 osób.

Źr. Onet