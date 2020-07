Autorzy najnowszego badania Social Changes dla portalu wpolityce.pl sprawdzili, jak na polską scenę polityczną wpłynęłoby powstanie ugrupowania Szymona Hołowni. Może stać się czołową siłą w Sejmie. Co więcej, start w wyborach Polski 2050 doprowadziłby do znacznych zmian w poparciu pozostałych partii.

Na czele badania znalazła się Zjednoczona Prawica – 39 proc. Warto jednak zauważyć, że w porównaniu z badaniem bez udziału Szymona Hołowni, koalicja rządząca uzyskała 42 proc. głosów.

Drugie miejsce w sondażu zajęło ugrupowanie Polska 2050 Hołowni. Na potencjalne ugrupowanie byłego kandydata na prezydenta zagłosowało 23 proc. respondentów.

Na kolejnej pozycji znalazła się Koalicja Obywatelska – 19 proc. Z poprzedniego badania wynika, że to właśnie ta formacja straciłaby najwięcej na starcie Hołowni. W sondażu nieuwzględniającym ugrupowania Polska 2050, notowania KO wyniosły 28 proc.

Czwarte miejsce w badanu zajęła Konfederacja – 9 proc. (bez Hołowni – 11 proc.). A piąte Lewica – 6 proc. (bez Hołowni – 10 proc.).

Startu ugrupowania Szymona Hołowni mogą się obawiać także ludowcy. Sondaż Social Changes dla wpolityce.pl wskazuje, że w takim wariancie PSL nie przekracza progu wyborczego, zdobywając tylko 3 proc. (bez Hołowni 5 proc.).

Badanie zrealizowano metodą CAWI w dniach od 17 do 20 lipca 2020 roku. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1076.

Źródło: wpolityce.pl