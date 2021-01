Paulo Sousa został nowym selekcjonerem reprezentacji Polski w piłce nożnej. W rozmowie z WP Sportowe Fakty do tego wyboru odniósł się jego były podopieczny Nikola Mitrović. Serb nie ma wątpliwości, że Portugalczyk chce z Polską wiele osiągnąć.

Decyzja o zwolnieniu Jerzego Brzęczka ze stanowiska selekcjonera reprezentacji Polski, dla wielu osób była bardzo dużym zaskoczeniem. Zaledwie kilka dni później Zbigniew Boniek poinformował, że jego następcą będzie Paulo Sousa. Portugalczyk w przeszłości pracował między innymi z węgierskim Videotronem czy izraelskim Maccabi Tel Awiw, gdzie jednym z jego podopiecznych był Nikola Mitrović.

Serb, który później występował w barwach Wisły Kraków nie krył zaskoczenia faktem, że Sousa zdecydował się na objęcie reprezentacji. „Nie spodziewałem się, że obejmie jakąkolwiek reprezentację, bo zawsze mówił, że widzi się w piłce klubowej. Skoro zdecydował się podjąć to wyzwanie i objąć kadrę narodową, to znaczy, że naprawdę ma ku temu ważny powód. Z pewnością ten projekt go tak mocno przekonał. Wiedziałem, że tak się stanie już kilka dni wcześniej. Uwierzcie, znam tego trenera dobrze: skoro podjął decyzję, by objąć reprezentację, to znaczy, że chce osiągnąć z Polską coś dużego” – powiedział.

Mitrović zdradził, że Paulo Sousa lubi ofensywny styl gry. „To typ szkoleniowca, który nie lubi, jak jego zespół się broni. Nieważne, z kim się mierzy, jakiej klasy jest rywal. Niezależnie, czy Polska będzie grać przeciwko Brazylii lub Niemcom, czy przeciwko Serbii albo Węgrom, on ma swój styl i będzie się go trzymał. Narzuca swój sposób gry, swoją wizję, a nie ogląda się na to, co chcą grać rywale” – dodał.

Mitrović: Sousa to „perfekcjonista”

Nikola Mitrović w rozmowie z WP Sportowe Fakty pytany był również, czy Sousa chce grać o zwycięstwo również w tych starciach, gry rywal teoretycznie jest silniejszy. „Nie tylko to. Chce, by jego zespół przejmował kontrolę nad wydarzeniami na boisku, utrzymywał się przy piłce. Doskonale zapadło mi w pamięć to, jak kładł nacisk na błyskawiczne odzyskiwanie piłki po stracie. Najszybciej, jak się da. Kiedy tracisz piłkę, najważniejsze dla niego jest to, by wywrzeć natychmiastową presję. Tak, by już w 3-4 sekundy zespół odzyskał piłkę. Cały zespół ma bronić i cały atakować, wszyscy muszą pracować po równo. Zawsze wpaja swoim drużynom mentalność zwycięzców i chce grać ofensywny futbol. Jest bardzo dobrym motywatorem” – mówił.

Zawodnik zdradził również, że Paulo Sousa i Jose Mourinho to bardzo dobrzy koledzy. „I wiele pomysłów trenerskich mają podobnych. Sousa ma podobną mentalność zwycięzcy. Zawsze ma wielkie ambicje, nastawia się na wielkie cele. To perfekcjonista. W przeszłości był naprawdę wielkim piłkarzem, a teraz jest świetnym szkoleniowcem. W polskiej drużynie narodowej też macie teraz wiele dużych nazwisk, jak Robert Lewandowski czy Arkadiusz Milik. To są ludzie pracujący na najwyższym poziomie. Moim zdaniem Sousa jest takim trenerem, który potrafi pracować z tego formatu piłkarzami i będzie umiał ich dobrze ukierunkować. Tak, by wspólnie osiągnęli coś naprawdę dużego” – powiedział.

