Mecz Polska-Rosja już za nami. Na kanale „Łączy nas piłka” opublikowane zostały kulisy tego starcia. Ich bohaterem jest trener biało-czerwonych, Paulo Sousa.

Reprezentacja Polski zremisowała na stadionie we Wrocławiu z Rosją 1-1. Jedynego gola dla Polaków zdobył Jakub Świerczok. Po meczu pozostał pewien niedosyt, ponieważ wydawało się, iż biało-czerwoni mają szansę pokonać swoich rywali i dobrze nastroić się przed zbliżającym Euro.

Kanał „Łączy nas piłka” opublikował w serwisie YouTube kulisy meczu. Widać na nich momenty zarówno sprzed spotkania, jak i te zarejestrowane już podczas meczu. Na kibicach ogromne wrażenie zrobiły sceny z przerwy meczu.

Bryluje w nich Paulo Sousa, który – niezadowolony z wyniku oraz gry swoich podopiecznych – zrobił prawdziwe show. „Prawie rozniósł szatnię” – skomentował zachowanie Portugalczyka jeden z kibiców.

Sousa prawie rozniósł szatnię

Na opublikowanym filmie widać, jak rozemocjonowany Sousa pokrzykuje na swoich zawodników. Portugalczyk gestykuluje, mówi podniesionym głosem i sugeruje podopiecznym, że grają za mało agresywnie.

Były szkoleniowiec m.in. Fiorentiny daje piłkarzom do zrozumienia, że ci stosują zbyt miękką grę. Namawia ich do większego pressingu, gdyż jego zdaniem tylko wtedy możemy zdobyć kolejnego gola i ostatecznie wygrać mecz. Spotkanie zakończyło się 1-1, więc jego zabiegi raczej nie przyniosły efektu, aczkolwiek zachowanie trenera zaimponowało kibicom. Widać, że stosuje on nieco inne metody, niż np. Jerzy Brzęczek, który wydawał się bardziej spokojną duszą.

