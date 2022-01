Krzysztof Stanowski, polski dziennikarz, zamieścił mocny, skierowany do rodziców dzieci wpis w serwisie Twitter. Chodzi o szczepienia na polio, a w zasadzie o fakt, iż w ostatnim czasie odnotowano ich spadek.

Krzysztof Stanowski niedawno odbył podróż do Demokratycznej Republiki Konga. Udał się tam razem z byłym skautem Legii Warszawa, Dominikiem Ebebegenge, którego korzenie sięgają właśnie aż do położonego w Afryce kraju.

Podczas wizyty w DR Konga Stanowski zauważył wiele osób chorych chorobę Heinego-Medina. To choroba zakaźna wywołana wirusem polio, którą pacjenci w większości przypadków przechodzą bezobjawowo, jednak gdy pojawią się symptomy choroby, są one bardzo ciężkie. To m. in. porażenie rdzenia kręgowego lub podstawy mózgu. W latach 50. świat zmagał się z epidemią tego schorzenia. Walkę z nim opanowało dopiero opracowanie szczepionki.

Krzysztof Stanowski zamieścił wpis, w którym odniósł się do faktu, iż w Polsce zanotowano spadek osób zaszczepionych na polio. Jego zdaniem to bardzo ryzykowne i niebezpieczne. „Przeczytałem, że spada w Polsce liczba osób zaszczepionych na polio. Ludzie, nie róbcie sobie tego. Widziałem polio w ostatnich tygodniach zbyt wiele razy” – napisał współtwórca „Kanału Sportowego”. „Masz dziecko, zaszczep je na polio, to nie żarty” – dodał.

Poniżej popularny „Stano” zamieścił fragment tekstu na temat swoich obserwacji związanych z chorobą Heinego-Medina w DR Konga. „Ta choroba wciąż istnieje” – podsumowuje dziennikarz. Tekst Stanowskiego dotyczący choroby znajduje się poniżej.