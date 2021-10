Zespół z Uniwersytetu Jagiellońskiego przebadał używany już w medycynie związek, GCPQ, pod kątem hamowania zakażeń SARS-CoV2. Podany na komórki blokował wirusa, chronił też myszy po zaaplikowaniu do nosa.

Obecnie nie ma skutecznych leków przeciw SARS-CoV2, więc zapobieganie zakażeniom to główna linia obrony przed chorobą – przypominają badacze z Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorzy pracy opublikowanej w „Scientific Reports”. Ponieważ jednak wirus przenosi się drogą kropelkową, trudno jest go zatrzymać.

Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i z brytyjskiego University College London (w tym z UCL School of Pharmacy) szukali sposobu na blokowanie koronawirusa w miejscu jego wnikania do organizmu – czyli w drogach oddechowych. Sprawdzili pod tym kątem substancję o skrótowej nazwie GCPQ, stosowaną do przygotowywania niektórych leków. Cząsteczki tego polimeru mają dodatni ładunek elektryczny, dzięki czemu za pomocą sił elektrostatycznych przyłączają się do wirusa.

Testy na hodowlach komórkowych pokazały, że związek ten zmniejsza zdolność SARS-CoV2 do zakażania. Wyniki te potwierdziły badania na myszach. Zwierzęta, którym podano GCPQ do nosa miały po zakażeniu mniejszą ilość wirusa w drogach oddechowych i mózgu.

Jednocześnie związek ten długo pozostawał w nozdrzach gryzoni – jeszcze 24 godziny później można było znaleźć w nich ponad 13 proc. podanej substancji. Co równie ważne, naukowcy nie zanotowali skutków ubocznych. „Polimer może być stosowany jako spray do nosa w celu zapobiegania infekcji Sars-Cov-2” – piszą autorzy pracy.

