Zgodnie z zapowiedziami, Rada Ministrów chce, aby stan wyjątkowy wzdłuż białoruskiej granicy został przedłużony. Dzisiaj stosowany wniosek skierowano do prezydenta Andrzeja Dudy. O szczegółach poinformował rzecznik rządu Piotr Muller.

„Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Ministrów podjęła decyzję o zwróceniu się do prezydenta Andrzeja Dudy o przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni” – poinformował podczas konferencji prasowej Muller. Zapewnił, że wniosek jeszcze we wtorek trafi do prezydenta.

Muller powiedział, że stan wyjątkowy jest konieczny, bo na granicy pojawiają się tysiące nielegalnych imigrantów. „Od początku tej wojny hybrydowej, bo tak ją trzeba już nazywać, granicę polsko-białoruską próbowało przekroczyć ok 10 tys. osób. Codziennie setki migrantów próbują nielegalnie przekroczyć polską granicę” – mówił.

Rzecznik rządu zapewnił, że Straż Graniczna i wojsko robią wszystko, aby skutecznie zabezpieczyć granicę. „Naszym obowiązkiem jest nie tylko zabezpieczyć granicę Polski, ale i Unii Europejskiej. W tym wypadku jest tożsama granica, w związku z tym odpowiadamy nie tylko za bezpieczeństwo Polaków, ale również za bezpieczeństwo całego obszaru unijnego” – powiedział Muller.

„Pamiętajmy że prowokacje prezydenta Łukaszenki mogą nadal być kontynuowane i obserwujemy również po tych informacjach, które otrzymujemy od naszych służb wywiadowczych oraz od służb wywiadowczych innych krajów, że te działania mają charakter zorganizowany” – stwierdził Muller.

Źr. tvp.info