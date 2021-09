W środę wieczorem w częściach województw podlaskiego i lubelskiego zaczął obowiązywać stan wyjątkowy. Wszedł w życie z dniem opublikowania rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy w tej sprawie.

Prezydent Duda wprowadzając stan wyjątkowy wzdłuż granicy z Białorusią przychylił się tym samym do wniosku rządu w tej sprawie. Premier Mateusz Morawiecki zwrócił się w tej sprawie do prezydenta jeszcze we wtorek.

„W związku ze szczególnym zagrożeniem bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego, związanym z obecną sytuacją na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi, zarządzam wprowadzenie stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego na okres 30 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia” – brzmi fragment rozporządzenia prezydenta. W sumie stan wyjątkowy obejmie 183 miejscowości w pobliżu granicy z Białorusią. Obszar oznaczono specjalnymi znakami.

W miejscowościach objętych stanem wyjątkowym na obszarze przygranicznym województw podlaskiego i lubelskiego montowane są tablice informacyjne. pic.twitter.com/j4rWDk5nXu — Mariusz Kamiński (@Kaminski_M_) September 2, 2021

Co oznacza stan wyjątkowy?

Na stronach rządowych poinformowano o obostrzeniach wprowadzanych na obszarze, gdzie obowiązuje stan wyjątkowy. Są to:

• zawieszenie prawa organizacji zgromadzeń publicznych na terenie objętym stanem wyjątkowym,

• zawieszenie prawa do organizacji imprez masowych, artystycznych i rozrywkowych,

• obowiązek posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości,

• zakaz przebywania na obszarze objętym stanem wyjątkowym przez całą dobę z określonymi w przepisach wyjątkami (nie będzie on dotyczył m.in. osób stale zamieszkujących ten obszar),

• zakaz utrwalania, nagrywania i fotografowania obiektów i obszarów obejmujących infrastrukturę graniczną, w tym również wizerunku funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji i żołnierzy,

• ograniczenie dostępu do informacji publicznej dotyczącej czynności prowadzonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym, związanych z ochroną granicy państwowej oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia.

Czytaj także: Jasnowidz Jackowski przewidział stan wyjątkowy? Minister użył tych samych słów [WIDEO]

Źr. gov.pl; rmf fm; wmeritum.pl