Wielu pacjentów trafia na fotel dentystyczny dopiero wtedy, gdy zaczyna doskwierać im ból, zwłaszcza taki uniemożliwiający normalne funkcjonowanie. Dobrze jednak mieć świadomość, że zaniedbania w obrębie jamy ustnej prowadzą nie tylko do dolegliwości bólowych, ale również poważnych zaburzeń w obrębie całego organizmu. To właśnie dlatego warto wprowadzić do swojej rutyny regularne wizyty u dentysty. Jak często należy je odbywać i w jakich sytuacjach z pomocą przyjdzie Ci stomatolog online?

Stomatolog online – w czym może Ci pomóc?

Nieustanny rozwój telemedycyny sprawia, że obecnie można skorzystać ze zdalnej pomocy niemal każdego specjalisty, w tym dentysty. Choć niektórzy podchodzą do telekonsultacji stomatologicznych z dużą dozą sceptycyzmu, w rzeczywistości są one prawdziwym wybawieniem – i to w wielu różnych sytuacjach. Co może zaoferować Ci stomatolog? Otóż możesz zgłosić się do niego w przypadku takich dolegliwości jakból lub uszkodzenie zęba, krwawienie z dziąseł, wypadnięcie plomby czy nadwrażliwość na wysoką lub niską temperaturę, która uniemożliwia Ci spożywanie pokarmów.

Oczywiście możliwości, jakie dają Ci wizyty u stomatologa on-line, nie kończą się na tych wymienionych powyżej. Równie dobrze możesz zasięgnąć jego porady w celu uzyskania dokładnych wskazówek na temat prawidłowej higieny jamy ustnej oraz omówienia wyników badań, w tym RTG zęba lub pantomogramu. Wielu pacjentów chętnie zgłasza się do niego także w trakcie leczenia kanałowego, które nierzadko wiąże się z nieoczekiwanymi powikłaniami. Dzięki dostępowi do telemedycyny już nie musisz martwić się o to, że zostaniesz sam na sam z silnym bólem zęba lub innym niepokojącym Cię objawem.

Jak przygotować się do wizyty ze stomatologiem on-line?

Konsultacja u stomatologa on-line nieco różni się od tej tradycyjnej, dlatego warto się do niej odpowiednio przygotować. Z wiadomych względów w trakcie teleporady lekarz nie zrobi przeglądu Twojej jamy ustnej, dlatego postaraj się jak najbardziej szczegółowo opowiedzieć mu o swoich objawach – dobrym pomysłem będzie wcześniejsze spisanie ich na kartce. W razie potrzeby możesz posłużyć się zdjęciami, wynikami ostatnich badań, a nawet dokumentacją od swojego dentysty, o ile taką dysponujesz.

Możesz być pewien, że stomatolog online nie zignoruje Twojego problemu i dołoży wszelkich starań, aby zapewnić Ci szybką ulgę i rozwiać wszystkie Twoje wątpliwości. Wiedz, że posiada on takie same kompetencje jak ten przyjmujący w gabinecie, zatem – gdy zajdzie taka konieczność – wypisze Ci e-receptę na niezbędne leki, a nawet wystawi Ci e-zwolnienie z pracy. Co więcej, udzieli Ci wskazówek dotyczących dalszego postępowania.

Stomatolog online – jak zapisać się na konsultację?

Usługi stomatologa online to bardzo wygodna opcja dla osób, które nie są w stanie stawić się w stacjonarnym gabinecie, np. z powodu braku czasu, złego samopoczucia lub zbyt odległych terminów. Ponadto chętnie korzystają z niej pacjenci zmagający się z dentofobią, czyli strachem przed wizytą u dentysty i leczeniem stomatologicznym, którzy chcą oswoić się ze swoim lękiem.

W najbliższym czasie planujesz zasięgnąć porady stomatologa on-line? Pierwszym krokiem, jaki powinieneś zrobić, jest znalezienie placówki oferującej taką możliwość. Pamiętaj jednak, że w wielu z nich obowiązuje taki sam czas oczekiwania jak w przypadku tradycyjnej wizyty. Dobra wiadomość jest taka, że nie jesteś już skazany na stanie w kolejkach, ponieważ do dyspozycji masz platformy telemedyczne.

Jedną z platform umożliwiających pacjentom odbywanie rozmów ze stomatologiem on-line jest Med24. Dzięki niej umówisz się na konsultację w ekspresowym tempie – niekiedy nawet tego samego dnia. Na dodatkową uwagę zasługuje fakt, że nie musisz wisieć na telefonie, aby zapisać się na teleporadę – wszystko przebiega za pośrednictwem strony internetowej, a sam proces rejestracji jest bardzo intuicyjny i zajmuje zaledwie kilka minut.

Artykuł sponsorowany

Grafika: www.freepik.com