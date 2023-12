W niedzielę w wigilię doszło do tragedii w Eufeminowie koło Brzezin w województwie łódzkim. Napastnik oddał strzał do 34-letniego mężczyzny i zbiegł. Później znaleziono jego ciało. Postrzelony 34-latek przeżył, ale trafił do szpitala.

Z informacji przekazanych przez policję wynika, że w niedzielę około godziny 13:30 doszło do awantury pomiędzy dwoma mężczyznami, 34-latkiem i 43-latkiem, w miejscowości Eufeminów (woj. łódzkie). Awantura trwała w wigilię na jednej z posesji.

„Jak wynika z naszych wstępnych ustaleń, starszy z mężczyzn w pewnym momencie wyciągnął broń i oddał strzały w kierunku młodszego, a następnie uciekł” – podała rzeczniczka wojewódzkiej policji kom. Aneta Sobieraj, cytowana przez Polsat News.

Postrzelonego mężczyznę karetka zabrała do szpitala. Kilkadziesiąt metrów dalej odnaleziono zwłoki 43-latka, który strzelał. Wszystko wskazuje na to, że sam odebrał sobie życie.

„Trwa zabezpieczanie śladów, przesłuchania świadków. Będziemy robić wszystko, aby wyjaśnić dokładny przebieg zdarzenia” – dodała kom. Sobieraj.

Źr. Polsat News