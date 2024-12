Maciej Stuhr nagle zrezygnował z prowadzenia programu „Autentyczni” w telewizji TVN. Teraz wyjaśnił dlaczego to zrobił.

Maciej Stuhr w 2023 roku zaczął prowadzić program „Autentyczni”, który emitowany był przez telewizję TVN. Produkcja była szeroko promowana przez popularną stację. Aktor przez kilka odcinków był moderatorem rozmów gwiazd show-biznesu z osobami ze spektrum autyzmu, jednak w ostatnim wydaniu programu niespodziewanie ogłosił, że nie będzie już jego gospodarzem. Pałeczkę przekazał Dorocie Wellman.

Sprawa była dość tajemnicza. Stuhr nie wyjaśnił bowiem dlaczego zdecydował się odejść z programu i nie kontynuować swojej przygody z produkcją. Wszystko pozostawało więc w fazie spekulacji, ponieważ oficjalnie nikt nie wiedział, o co chodzi.

Stuhr przerwał milczenie dopiero teraz. O to dlaczego zrezygnował z prowadzenia programu zapytali go dziennikarze Plejady. Aktor odpowiedział dość krótko i stwierdził, że decyzja o odejściu była „podyktowana brakiem czasu”.

Maciej Stuhr przyznał również, że nie ma wiedzy czy program „Autentyczni” nadal będzie emitowany na antenie stacji TVN. – Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Raczej myślę, że będzie dalej emitowany, jednak to pytanie do władz stacji – powiedział.

