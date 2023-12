Odkąd jednoślady stały się nie tylko środkiem transportu, ale także elementem określonego stylu życia, akcesoria do jazdy zyskały na popularności. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów ekwipunku ridera jest oczywiście kask. Nie tylko buduje on look bikera, ale przede wszystkim wpływa na bezpieczeństwo. Jakie modele przyciągną wzrok wszystkich miłośników jednośladów, a jednocześnie będą odpowiednio chronić głowę?

Nietypowe kaski motocyklowe w stylu retro

Na rynku motocyklowym dostępne są dziesiątki modeli kasków, różniących się ceną, funkcjonalnością i technologią wykonania. Niektóre z nich są uosobieniem jakości i emanują unikalnym stylem, który przyciąga uwagę zarówno doświadczonych motocyklistów, jak i tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z jednośladem.

Szczególnie pożądane są modele retro. Wygląd tych produktów jest inspirowany stylem z lat 60., 70. i 80., dzięki czemu kaski przypominają o złotych czasach branżowych legend. Charakteryzują się zaokrąglonymi kształtami, klasycznymi wzorami, ale nierzadko także nowoczesnymi akcentami.

W tej grupie warto wyróżnić model HJC V60. Jego design został zainspirowany oryginalnym FG-01 z lat 80. Skorupa z włókna szklanego, zapięcie DD, zdejmowany daszek z 3 zatrzaskami czy stopniowa regulacja wizjera to elementy, dzięki którym użytkowanie jest bezpieczne i komfortowe. Marka HJC ma w swojej ofercie także rewelacyjny kask motocyklowy Vintage.

Model V90 to klasyczny, szczękowy kask ze zintegrowaną blendą. Zadbano w nim nie tylko o walory wizualne, ale również wysoką jakość. Zakrzywiona szyba XD-14 typu Bubble zapewnia szeroki kąt widzenia obwodowego, a skorupa z włókna szklanego gwarantuje dobre dopasowanie i bezpieczeństwo.

HJC V60 Deep Green Fot. mat. prasowe

Cafe racer, czyli krok w stronę wyjątkowości

Kolejnym popularnym w Polsce trendem są kaski w stylu cafe racer. Te minimalistyczne, smukłe produkty idealnie wpisują się w estetykę szybkich i zwrotnych jednośladów. Są lekkie i kompaktowe, co sprawia, że doskonale sprawdzają się podczas jazdy w mieście.

Dobrym przykładem może być kask Arai Concept X, którego skorupę wykonano w technologii e-Complex Laminate Construction i wzmocniono paskiem obwodowym Arai, dzięki czemu jest lżejsza i wytrzymalsza. Bezpieczeństwo zapewnia także zapięcie typu DD i system awaryjnego wypinania poduszek policzkowych.

To kask, stworzony z myślą o motocyklistach ceniących klasyczny styl oraz wydajność i komfort współczesnych technologii. Jeśli nadal nie wiesz, który stylowy kask motocyklowy wybrać, odwiedź Dobre Sklepy Motocyklowe. Zebrana tam baza wiedzy jest pomocą dla ekspertów i początkujących motocyklistów.

Arai Concept-X Ha Fot. mat. prasowe

A może odrobina nowoczesnej fantazji?

Wybierając kask, nie można również zapomnieć o modelach z charakterystycznymi wzorami i grafikami. Futurystyczny design połączony z zaawansowaną technologią i innowacyjnymi detalami pozwala motocykliście wyrazić swoją osobowość na drodze.

Produkty należące do tej rodziny charakteryzują się przyciemnianymi wizjerami, lekką skorupą oraz aerodynamicznym kształtem redukującym opór powietrza podczas jazdy. Wśród fanatyków gadżetów dla nowoczesnych motocyklistów dużą popularnością cieszy się Bell Broozer.

Regulowane wloty powietrza, zapięcie mikrometryczne, niewielka waga, odporna nieparująca szyba – czego można chcieć więcej? Może ewentualnie nakładki na kask motocyklowy, czyli dodatkowego elementu montowanego na zewnętrznej powłoce w celu dostosowania wyglądu do danej okazji.

Matowy Bell Broozer Solid Fot. mat. prasowe

Materiał zewnętrzny