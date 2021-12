Marek Suski na antenie Polskiego Radia 24 dosadnie podsumował happening opozycji. Koalicja Obywatelska rozpoczęła akcję, podczas której posługują się hasłem „PiS = drożyzna”.

Opozycja postanowiła powiązać wysoką inflację z rządami Prawa i Sprawiedliwości. Od kilku dni politycy KO prowadzą akcję „PiS = drożyzna”. Banery z takim hasłem pojawiły się zarówno w Sejmie, jak i na ulicach wielu polskich miast.

Najszerszym echem w mediach społecznościowych odbiło się jednak wyświetlenie hasła opozycji na elewacji siedziby Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie.

Na antenie Polskiego Radia 24 do sprawy odniósł się Marek Suski. Polityk nie szczędził krytyki pod adresem opozycji. Zwrócił uwagę, że inflacja to problem globalny i mierzy się z nim wiele państw na całym świecie, więc błędem jest obarczanie winą polskie władze.

„To oczywiście kolejne działanie PR-owskie. Opozycja chwyta się jak tonący brzytwy i wszystko, co dzieje się na świecie, jest winą PiS-u. Pandemia, drożyzna, inflacja. No cóż, taką mamy opozycję. Sorry” – kpił Suski.

„Niewątpliwie na całym świecie jest inflacja. W Polsce, można powiedzieć, jest przeciętna w porównaniu z innymi krajami. Są gorsze państwa, które pod tym względem mają gorszą sytuację no i w dużym stopniu zresztą ta inflacja wynika z kosztów uzyskania surowców energetycznych, gazu który zdrożał kilkaset procent no i tych opłat za CO2, czyli płacimy za coś, co jest wymyślonym podatkiem” – mówił Suski.

