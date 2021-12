W środę wieczorem na budynku, w którym mieści się siedziba Prawa i Sprawiedliwości pojawiło się hasło. Napis z pewnością nie spodoba się politykom obozu rządzącego z Jarosławem Kaczyńskim na czele…

W ostatnich tygodniach politycy Platformy Obywatelskiej kładą wyraźny nacisk na kwestię szalejącej inflacji w Polsce. Z największej partii opozycyjnej płynie spójny przekaz – galopująca inflacja zagraża portfelom Polaków.

Politycy PO powtarzają, że drożyzna w sklepach jest wynikiem nieudolności rządów PiS. Opozycja postanowiła pójść o krok dalej, przygotowując „niespodziankę” dla rządzących.

Napis na siedzibie PiS. Posłowie KO komentują

„Teraz już nawet prezes przyzna, że PiS=drożyzna” – napisała Marzena Okła-Drewnowicz. Posłanka dołączyła do wpisu nagranie budynku przy Nowogrodzkiej, w którym mieści się siedziba Prawa i Sprawiedliwości.

„Nowa, prawdziwa elewacja przy Nowogrodzkiej. Nie uciekną przed wkurzeniem Polaków… Siedziba PiS, dzisiaj” – napisała Jagna Marczułajtis-Walczak z KO.

Swój wpis ws. drożyzny zamieścił także Adam Szejnfeld. „W 2015 r. A. Duda wybrał się do sklepu po koszyk produktów spożywczych. Zapłacił 37,02 zł. PiS grzmiał o wysokich cenach. Jak to wygląda dziś. Sprawdziliśmy! Dokładnie te same produkty kosztują teraz 2 razy więcej!” – czytamy.

🛑 PiS = DROŻYZNA 🛑



W 2015 r. A. Duda wybrał się do sklepu po koszyk produktów spożywczych. Zapłacił 37,02 zł. PiS grzmiał o wysokich cenach. Jak to wygląda dziś. SPRAWDZILŚMY! Dokładnie te same produkty kosztują teraz 2 razy więcej! #DrożyznaPiShttps://t.co/bI5graDJj3 pic.twitter.com/2eRQ8xoHTF — Adam Szejnfeld (@szejnfeld) December 14, 2021