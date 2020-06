„Świat według Kiepskich” to jeden z najdłużej emitowanych seriali w Polsce. Jak ustalił „Fakt”, zdjęcia do kolejnych odcinków miały ruszyć w czerwcu, ale do tej pory aktorzy nie dostali nawet scenariusza. Czy to koniec popularnego serialu?

„Świat według Kiepskich” to drugi najdłużej emitowany serial w Polsce – wyprzedza go jedynie „Klan”. Czy produkcja Polsatu zostanie jeszcze wznowiona? Jak donosi „Fakt”, zdjęcia do kolejnych odcinków miały rozpocząć się w czerwcu. Tymczasem aktorzy nie dostali jeszcze nawet scenariuszy, nie mówiąc już o dacie, w której mieliby spotkać się na planie.

Oczywiście nie jest wykluczone, że produkcja serialu została wstrzymana z powodu pandemii koronawirusa. Jednak fanów „Świata według Kiepskich” może zmartwić wypowiedź Marzeny Kipiel-Sztuki.

Odtwórczyni jednej z głównych ról poinformowała, że to prawdopodobnie koniec. „Nie nagrywamy i nie znamy daty ewentualnych zdjęć, więc prawdopodobnie to koniec. Szkoda, bo to była fajna przygoda. Dzięki Halince zyskałam popularność, a ona była jak moja druga skóra” – mówiła.

